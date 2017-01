El día de ayer comimos con unos amigos israelitas, uno de los cuales había apenas regresado de estar con las fuerzas americanas en Afganistán, persiguiendo terroristas iraníes, quienes atacan a las posiciones aliadas con mucha frecuencia con una guerra de guerrillas.

Ahora uno de ellos trabajara como jefe de los guardias de seguridad del embajador de Israel en México, debido a la gran inseguridad que hay en este país; sin embargo, estoy seguro de que sus experiencias en Afganistán no se le olvidarán en los días de su vida.

Algo que realmente me asombra y no me deja de asombrar, es cómo hasta las fuerzas más grandes tienen su talón de Aquiles escondido profundamente dentro de sus apariencias acorazadas.

Sin embargo, este talón de Aquiles no se encuentra de una manera fácil, ya que aquellos poderosos empeñan mucho de su ser para cubrir esas debilidades, donde al gigante le puede morder la serpiente.

Generalmente, en las sociedades humanas, aquellos que poseen gran poder en algo poseen una debilidad proporcional a su fuerza, de la misma manera que la debilidad del gran Sansón estaba en su cabello largo y ondulado, algo que nadie sabía, más que la sagaz Dalila.

Sansón mantenía su pelo largo y brillante debido a que era precisamente ahí donde se encontraba su debilidad.

A menudo sucede en el mundo de los hombres, que aquellos quienes esculpen y fortalecen sus cuerpos de una manera casi religiosa (que los hay muchos) es porque tienen una debilidad proporcional en alguna otra área de su existencia; sin embargo, siempre hay una excepción.

En el mundo político y militar el caso es exactamente el mismo que en el mundo individual y civil.

Esto significa que en algún lugar cerca de su fuerza principal o punto de fuga, se encuentra su mayor debilidad, algo que quieren proteger con el cuerpo, alma, cielo e infierno, donde saben que ni el viento puede entrar, ya que se derrumbarían sus estructuras en mil pedazos.

La fuerza de los británicos, por ejemplo, siempre estuvo en el mar, debido a que las condiciones del terreno de sus islas eran ideales para cualquier enemigo invasor, a causa de su superficie plana y sin obstáculos.

Los ejércitos de Napoleón eran incomparablemente fuertes y hábiles en tierra, precisamente para evitar las contiendas y campañas en el mar, donde solían perder con frecuencia ante enemigos como los británicos.

Lo mismo pasaba con los romanos, quienes se hicieron prácticamente invencibles en tierra porque aborrecían en mar y tenían muy malos marineros.

Los norteamericanos tienen una fuerza militar supremamente poderosa, capaz de destruir a muchos enemigos en un abrir y cerrar de ojos, precisamente porque temen una guerra de guerrillas larga y costosa, donde el enemigo aparezca repentinamente como un relámpago en un cielo claro y se esfume tan rápido como el viento, solo para regresar y retirarse de la misma manera un millón de veces, es por eso que perdieron en Vietnam y ahora tienen muchos problemas en oriente medio.

Todos tenemos nuestro talón de Aquiles