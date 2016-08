Acción y reacción

Todo en esta vida tiene un como y un porque, así como todo lo que sucede en nuestra dimensión planetaria y en el universo; toda acción tiene una reacción. El conjunto de esta ley universal es lo que conocemos con el nombre de situación.

Naturalmente, como todo en la gama natural, existen situaciones positivas y negativas, cuya naturaleza proviene de las pequeñas decisiones que tomamos.

Sin embargo, de esto ser así, que hay entonces, me pregunto, ¿qué hay de las situaciones externas?

Es decir, si todas las situaciones son un resultado de las pequeñas decisiones que tomamos en el día a día, entonces eso significaría que literalmente todo lo que sucede en nuestras vidas es responsabilidad propia.

En la vida existen dos tipos de situaciones, internas y externas. Las situaciones internas son las que son de una naturaleza inmediata a lo que pasa a nuestro alrededor, por ejemplo, el no pasar un examen como resultado de no haber estudiado lo suficiente o el haber chocado en el coche por haber estado viendo nuestro teléfono.

Es en las situaciones de esta naturaleza cuando sabemos que es un hecho que la culpa o la gloria pertenece a nosotros y a nadie más, lo que las hace fáciles de saborear cuando son positivas y difíciles de digerir cuando negativas.

Las situaciones externas son aquellas que tienen que ver con nuestra persona, pero de una manera más indirecta, como lo es el no llegar a tiempo a la oficina porque había mucho tráfico o por alguna falla en nuestro auto, o el haber entregado tarde un ensayo en la universidad porque la impresora dejó de servir.

Es en este tipo de situaciones cuando nos resulta más fácil deshacernos de la responsabilidad de tal o cual resultado; sin embargo, es más difícil tomar crédito en algún tipo de victoria, ya que se le puede atribuir a la suerte o a la voluntad de la fortuna.

Entonces, ¿todo lo que pasa en nuestras vidas es resultado de nosotros mismos?

A mi parecer, la respuesta es que sí, aunque sea difícil de entender y aceptar.

El sí de esta pregunta no es cualquier respuesta, ya que es una llena de controversia y que por lo general se involucran muchas emociones en el análisis de la misma.

Debido a que ninguna hipótesis es digna de la misma sin antes comprobársele, entonces debemos, en este pequeño articulo , demostrar con evidencia lógica aquello de que partimos al principio, por lo que plasmaré dos situaciones, una real y otra hipotética y veremos de un modo muy sencillo como todo reacción es resultado un una previa acción por nuestra parte.

SITUACIÓN 1

Hace cinco años, casi al graduarme de la carrera de medicina, había llegado el momento de presentar mi ENARM, antes de poder proceder al estudio de mi especialización.

Como es de esperar, uno debe estudiar arduamente para pasar la prueba satisfactoriamente.

Uno como estudiante de medicina está acostumbrado a estudiar con mucha dedicación para obtener resultados continuos en nuestra larga carrera y yo siempre he sido alguien muy dedicado a mis estudios, por lo que estudié de una manera fanática para dicha prueba. No obstante, aunque estudié hasta quemarme las pestañas, resultó ser que no había pasado la prueba, algo verdaderamente catastrófico para mí.

Sin embargo, al analizar bien la situación deduje que el no haber pasado la prueba y mis compañeros sí, se debía a las fuentes diferentes de estudio. Si bien yo había estudiado mucho, ellos estudiaron un poco menos pero con mejores resultados, por haber utilizado una guía ENARM.

Yo no la había tomado porque era un concepto nuevo y extracurricular en la que no confiaba mucho, sin embargo en mi segunda oportunidad estudie de ésta y aprobé.

SITUACIÓN 2

Supongamos que un individuo de muchas amistades pierde a uno de sus mejores amigos gracias a una leucemia aguda, algo que le causó tremendo dolor.

¿El dolor de la muerte fue resultado de alguna acción que este individuo tomó?

Por supuesto que lo fue, ya que al haber cultivado mucho esta amistad y el haberlo querido tanto, causó como reacción enorme dolor al perderle.