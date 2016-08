Consejos para perderle el miedo a la Lista de Útiles

Los niños y adolescentes que cursan la educación básica todavía no están oficialmente de vacaciones; pero desde hace algunas semanas, las principales tiendas de autoservicio, papelerías y distribuidoras de artículos para oficina ya despliegan sus ofertas de cuadernos, lápices, plumas y otros materiales para la escuela. No es raro que los estudiantes ya estén estresados, aunque ni siquiera hayan tenido la oportunidad de descansar.

El comercio y la mercadotecnia nos han acostumbrado a vivir varios meses adelante de lo que marca el calendario. No tardaremos en empezar a ver banderitas y adornos tricolor para las fiestas patrias y mucho antes de llegar al último mes del año aparecerán las primeras decoraciones de navidad.

Sin embargo, en el caso de los útiles escolares parece haber una razón, además de las comerciales, para adelantarse tanto con las ventas. Las listas que dan las escuelas son tan extensas, que cada vez hace falta más tiempo para planear y ahorrar. Y algunas escuelas se sienten tan a la vanguardia, que sus peticiones ya no se encuentran en la papelería de la esquina, sino en tiendas como Cyberpuerta.

No obstante, la SEP asegura que no hay por qué temerle a la lista de útiles y da varias recomendaciones para que la preparación del próximo ciclo escolar no eche a perder las vacaciones, aun antes de que comiencen.

Reutilizar

Es común que los cuadernos, bolígrafos y lápices comprados a principios de año no alcancen para todo el ciclo escolar y que los repuestos comprados posteriormente no se terminen. Así, llegamos al final del curso con cuadernos a los que les sobran hasta la mitad de hojas y lápices de colores prácticamente nuevos.

La SEP exhorta a los papás y alumnos a reutilizar todos estos artículos, pues así, además de ahorrar, se contribuye un poco a la conservación ambiental.

Intercambiar

Algunas escuelas promueven el intercambio de libros y accesorios en buen estado, para que sean reutilizados por los alumnos que los necesiten. Es decir que un niño que ha pasado a segundo de primaria puede donar sus libros de primero a los alumnos que recién ingresan y, a su vez, recibir los materiales que ya no ocuparán los que han pasado a tercero.

La práctica tiene sus pros y sus contras, pues si bien las solicitudes de útiles no suelen cambiar mucho de un grado a otro, las editoriales siempre nos sorprenden con reediciones corregidas y aumentadas, lo cual obliga a comprar de nuevo ciertos textos.

Compartir

¿Sería posible compartir materiales como el pegamento, la plastilina, las cartulinas o los lápices de colores? La SEP considera que sí y que los materiales para actividades artísticas, prácticas de laboratorio o proyectos tecnológicos deberían solicitarse conforme se desarrollen los temas de las asignaturas. Además habría que dar la opción de comprar los artículos por equipos de trabajo y no por alumno; así se evitarían el desperdicio y los gastos excesivos para cada familia.

Cuidar

Por más que se trate de reutilizar, intercambiar y compartir, siempre habrá materiales que será necesario comprar. Para que la inversión se aproveche de la mejor forma en estos casos, debemos inculcar a los niños la atención y el cuidado hacia sus materiales de trabajo.

En la medida de lo posible, también hay que apartarlos de la tentación de las marcas y en vez de comprarles los cuadernos de moda, motivarlos a que personalicen sus útiles escolares.

Tales son las recomendaciones que presenta la Secretaría de Educación Pública para evitar que la lista de útiles nos quite el sueño. Ahora bien, ¿realmente será posible seguirlas?