Levantémonos y ganemos en silencio

Hace unos días, al salir de la Academia Nacional de Medicina, vi en un puesto de revistas toda una pared tapizada con periódicos cuya portada tenía al presidente Peña Nieto en forma victoriosa, tras haber declinado su visita a la Casa Blanca, a lo que muchos consideraron una derrota para el aparentemente gran negociador Donald Trump.

En lo personal, me pareció algo excelente la respuesta de Peña al presidente norteamericano, además de ser lo único que se podría hacer para mantener la integridad de México en el lugar donde debe de estar; sin embargo, desde mi humilde punto de vista, no deberíamos de celebrar de más y los medios de comunicación tienen que ser sumamente cuidadosos con sus celebraciones.

Para poder avanzar y evitar ser destruidos, debemos antes que nada entender la verdadera posición de México y no dejarnos llevar por el furor y la ceguera que un nacionalismo mal llevado puede hacer, como es el poner al país en un lugar donde no está y hacer de México lo que no es y nunca ha sido, ya que una actitud de esta naturaleza nos puede llevar a México y a los mexicanos a la ruina total; sin embargo, tenemos también que tener la mirada fijada en el horizonte al que queremos llegar.

Debemos de entender que en esta contienda entre los dos países vecinos, México es el débil y el que puede perder todo con mucha facilidad, si es que los Estados Unidos aumentan dos niveles en su rigidez de negociación, por lo que no podemos ni debemos celebrar de más este pequeño comienzo.

Debemos saber que si es que Estados Unidos verdaderamente desea hacer que México pague el muro, lo puede hacer con tan solo mencionar la posibilidad de una intervención militar para hacer que esto suceda, sabiendo que México no tiene la mínima posibilidad de hacer ningún tipo de frente, además de que absolutamente nadie querrá ayudarnos en tal caso.

En el remoto caso de que alguien quisiera ayudar por medio de una jugosa negociación, no podrían ni siquiera llegar al rescate, debido a que pueden ser bloqueados en lo absoluto, por lo que seríamos abandonados a nuestra suerte.

De hecho, la diferencia en fuerza entre los dos países es tan grande, que si realmente quisieran quebrarnos, los norteamericanos podrían hacer un bloqueo naval sin permitir la entrada o la salida de nada, hasta que se firme un documento para pagar el muro o cualquier otra cosa, sin que podamos hacer absolutamente nada más que rendirnos a las peticiones del fuerte.

Sin embargo, podemos evitar esto al crear alianzas poderosas a tiempo y al unirnos todos antes de que los posibles enemigos puedan actuar. Debemos de trabajar de día y actuar de noche para cortarle las alas al dragón que nos asecha; sin embargo, esto solo se obtiene con el buen mezclar del silencio y la acción y se destruye con el ruido sin actuar.